Hibrit pazarına 5 yıl sonra geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'dekiilk hibrit otomobili2007'de Hondasatışa sundu.2009'a kadar CivicSedan'ın hibritsatışını gerçekleştirdi.Normal sedandanyüzde 20 dahapahalı olan Civic SedanHybrid'den iki yıl boyunca337 adet satıldı. Honda dahasonra Sport Hybrid CR-Zmodelini ithal etti. 2011-2014 arasında bu modelden189 adet satış gerçekleşti.Honda 5 yıl sonra yenidenhibrit pazarına iddialıbir giriş yaptı. Markayaözgü yakıt verimliliği vesürüş performansı sunani-MMD teknolojisinin kullanıldığıilk model olan CR-VHybrid'i 450 bin TL fiyat etiketiylesatışa sundu. HondaCR-V Hybrid için düzenlenentoplantıda konuşanHonda Türkiye BaşkanıTakuya Tsumura,bugüne kadar dünyada3 milyonadete yakın hibritaraç sattıklarınısöyledi. İlkhibrit teknolojisini1999'da Avrupa'da,2007'de Türkiye'de tanıttıklarınıifade eden Tsumura,şöyle devam etti:"O günden beri, süperspor modelimiz NSX dedahil olmak üzere hibrit otomobilsayımız hızla artıyor.Formula 1'de Red Bull hemde Toro Rosso takımlarındakullandığımız hibrit motorunyarış performansı yükseliyor.Şimdi de ilk defaCR-V Hybrid'te kullandığımızi-MMD motor teknolojisiile yeni bir dönem başlatıyoruz.CR-V Hybrid modelimiziönemli bir kilometre taşıolarak görüyoruz."