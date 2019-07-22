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Hibrit pazarına 5 yıl sonra geri döndü

Giriş Tarihi: 22.7.2019
Hibrit pazarına 5 yıl sonra geri döndü
Türkıye'deki ilk hibrit otomobili 2007'de Honda satışa sundu. 2009'a kadar Civic Sedan'ın hibrit satışını gerçekleştirdi. Normal sedandan yüzde 20 daha pahalı olan Civic Sedan Hybrid'den iki yıl boyunca 337 adet satıldı. Honda daha sonra Sport Hybrid CR-Z modelini ithal etti. 2011- 2014 arasında bu modelden 189 adet satış gerçekleşti. Honda 5 yıl sonra yeniden hibrit pazarına iddialı bir giriş yaptı. Markaya özgü yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı ilk model olan CR-V Hybrid'i 450 bin TL fiyat etiketiyle satışa sundu. Honda CR-V Hybrid için düzenlenen toplantıda konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, bugüne kadar dünyada 3 milyon adete yakın hibrit araç sattıklarını söyledi. İlk hibrit teknolojisini 1999'da Avrupa'da, 2007'de Türkiye'de tanıttıklarını ifade eden Tsumura, şöyle devam etti: "O günden beri, süper spor modelimiz NSX de dahil olmak üzere hibrit otomobil sayımız hızla artıyor. Formula 1'de Red Bull hem de Toro Rosso takımlarında kullandığımız hibrit motorun yarış performansı yükseliyor. Şimdi de ilk defa CR-V Hybrid'te kullandığımız i-MMD motor teknolojisi ile yeni bir dönem başlatıyoruz. CR-V Hybrid modelimizi önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz."

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Hibrit pazarına 5 yıl sonra geri döndü
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