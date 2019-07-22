Hibrit pazarına 5 yıl sonra geri döndü

Türkıye'deki
ilk hibrit otomobili
2007'de Honda
satışa sundu.
2009'a kadar Civic
Sedan'ın hibrit
satışını gerçekleştirdi.
Normal sedandan
yüzde 20 daha
pahalı olan Civic Sedan
Hybrid'den iki yıl boyunca
337 adet satıldı. Honda daha
sonra Sport Hybrid CR-Z
modelini ithal etti. 2011-
2014 arasında bu modelden
189 adet satış gerçekleşti.
Honda 5 yıl sonra yeniden
hibrit pazarına iddialı
bir giriş yaptı. Markaya
özgü yakıt verimliliği ve
sürüş performansı sunan
i-MMD teknolojisinin kullanıldığı
ilk model olan CR-V
Hybrid'i 450 bin TL fiyat etiketiyle
satışa sundu. Honda
CR-V Hybrid için düzenlenen
toplantıda konuşan
Honda Türkiye Başkanı
Takuya Tsumura,
bugüne kadar dünyada
3 milyon
adete yakın hibrit
araç sattıklarını
söyledi. İlk
hibrit teknolojisini
1999'da Avrupa'da,
2007'de Türkiye'de tanıttıklarını
ifade eden Tsumura,
şöyle devam etti:
"O günden beri, süper
spor modelimiz NSX de
dahil olmak üzere hibrit otomobil
sayımız hızla artıyor.
Formula 1'de Red Bull hem
de Toro Rosso takımlarında
kullandığımız hibrit motorun
yarış performansı yükseliyor.
Şimdi de ilk defa
CR-V Hybrid'te kullandığımız
i-MMD motor teknolojisi
ile yeni bir dönem başlatıyoruz.
CR-V Hybrid modelimizi
önemli bir kilometre taşı
olarak görüyoruz."