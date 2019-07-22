İhracat ana planı ağustosta geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Yenİ Ekonomi Programı'nda yer alan ve çalışmaların sürdüğü İhracat Ana Planı'nda önemli bir aşamaya geçildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan planın üzerinde çalıştıklarına vurgu yaparak, "Ağustos içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışma aşamasında çok öneri geliyor. Bu önerilerin altı ne kadar gerçekleştirilebilir diye bakıyoruz" dedi. E-Ticaret sitelerini sınıflandırmak için kullanılan güven damgası konusunda son durumu değerlendiren Pekcan, "Tanındıkça daha çok kullanılacaktır. Kullanılmaya başladı ama biraz daha duyurusunu yapmamız lazım. İnternetten alışveriş yapan birisi bence güven damgasını aramalı. Güven damgası varsa 'bu site ile güvenli alışveriş yapabilirim' anlamına geliyor. Daha da artacaktır diye bekliyoruz ama talep yüksek. Güven damgasında 230 başvuru var, 2 tanesi son aşamaya geldi" diye konuştu. S-400'lerin alınması sonrası süreci değerlendiren Pekcan, "Washington'dayken Ticaret Bakanı ile ortak gündemlerimizden biri S 400 ve F35'ti. Ben bakana, 'Biz Ticaret Bakanıyız. Gelin biz sizinle ticaretimizi konuşalım. Ticaretimizi nasıl 75 milyar dolara çıkarırız. Bunu da ilgilileri konuşsun.' O da 'doğru' dedi. Biz o gün bugündür 'ticaretimizi nasıl 75 milyara çıkarırız' diye ortak çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.