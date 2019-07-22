Otobüs firmalarına ek sefer izni

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin hazırladığı genelgeye göre, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verilecek. Otobüs firmalarının yapacağı ek seferler için izin süresi 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta ise sona erecek. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 20 Ağustos'a kadar kullanabilecek.