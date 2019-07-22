Taşınan numara sayısı 128 milyonu geçti

BUGÜN NELER OLDU

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine çıkarken, sabit telefonlarda taşıma ise 1 milyon 884 bin oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye'de 80 milyon 926 bin mobil abonesi bulunurken, mobil numara taşıma sayısı 128 milyon 300 bin olarak gerçekleşti. Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle bu yılın birinci çeyreğinde TT Mobil yaklaşık 370 bin, Vodafone 184 bin abone kazanırken, Turkcell ise 554 bin abone kaybetti. Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına bakıldığında söz konusu çeyrekte, Turkcell'in yüzde 41.6, Vodafone'un yüzde 31.1, TT Mobil'in ise yüzde 27.3'lük paya sahip olduğu görüldü. Bu yılın birinci çeyreğinde Türk Telekom 52 bin 458 abone kaybederken, Vodafone 26 bin 537 abone kazandı.