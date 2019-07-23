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100 yeraltı barajı ile 60 milyon gelir

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019
100 yeraltı barajı ile 60 milyon gelir
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde gıda ve su sıkıntısı yaşamaması için önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Yeraltı Barajları Eylem Planı kapsamında 2023 yılına kadar 100 adet yeraltı barajı inşa edilecek. 100 proje ile, yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak, 750 bin kişiye içme suyu sağlanabilecek, 80 bin dekar arazi sulanabilecek ve yıllık 60 milyon TL net zirai gelir artışı sağlanabilecek. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, barajların İzmir, Aydın, Mardin, Ankara, Konya, Çankırı başta olmak üzere; birçok şehirde inşa edileceğini aktardı.
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100 yeraltı barajı ile 60 milyon gelir
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