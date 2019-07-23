Elektrik faturası sadeleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarını sadeleştiriyor. Bundan sonra tüketiciler elektrik tüketim miktarını ve uygulanan birim bedelini karışıklık olmadan kolayca görebilecek. Yeni faturalarla tüketiciler ortalama enerji kullanım miktarını bilecek ve buna göre tüketim eğilimlerinin aylara ve tarife saat dilimlerine göre nasıl değiştiğini görecek. Böylece, elektrik tüketimi daha verimli hale gelecek. Faturalarda yer alacak temel bilgilerden bazıları tüketicinin bağlı olduğu tarife grubu, ilgili fatura dönemi tüketim miktarı, enerji tüketim birim bedeli, fon, pay ve vergiler, toplam fatura tutarı, son ödeme tarihi, ödeme yeri ve fatura ortalama tüketim miktarı olacak. Yeni faturada dağıtım bedeli bilgisi ise yer almayacak. Dağıtım bedeli ifadesinin şebeke, işletme, yatırım ve personel maliyetlerini de içeren genel bir tanımlama olduğunu belirten EPDK, "Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin dağıtım bedeli adı altında toplanması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu" dedi.