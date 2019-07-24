4 savunma şirketi devler liginde

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle şaha kalkan Türk savunma sanayi firmaları her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Son 17 yılda dünyaya parmak ısırtan ürünlere imza atan ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ ve STM dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yükseldi.Listeye 2006'da 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 55'inci olan ASELSAN, bu yıl 3 basamak yükselerek 52'nci sıraya çıktı. Geçtiğimiz yıl hem yurtiçinde hem de yurtdışında üstlendiği projelerde yüksek performans sergileyen ASELSAN'ın cirosu geçen yıl yüzde 26 artararak 1 milyar 792 milyon dolara çıktı.Türkiye'nin PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Pençe Harekatında hedefleri tam isabet vuran Bora füzelerini de üreten ROKETSAN, 7 basamak yükselerek listede 89'uncu sıraya çıktı. TUSAŞ listede beş basamak yükselerek 69'uncu sırada yer aldı. Pakistan'a ihraç ettiği MİLGEM savaş gemileri ile Dünya gündemine oturan STM, 97. sıradan 85. sıraya yükselerek Türkiye'nin bu listede en hızlı yükselen şirketi oldu.