İhtiyaç halinde satın alınamayacak tek şey

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BUGÜN NELER OLDU

gibi konular sigortalınınbakış açısını değiştirmesini zorunlu kılıyor. Kasko yaparken veya konut kredisinde modüler sigortacılık marifetiyle bir şekilde bazı bölümleri dışarı çıkarıp daha az maliyetle karşılaşmak mümkün. Buna diyecek bir şey yok. Hatta kaynak israfının önüne geçmesi açısından da olumlu bir şey.Ancak şunu da unutmamak gerekir...Yani İstanbul'da hiçyaşanmamış olan dolu olayını öngörmekmümkün değildi. Bir anda ve tümaraçlara verdiği hasar ise oldukça fazlaydı.kabulü ile yapılan poliçelerden bu riski çıkarmak ne kadar doğru bunu iyi düşünmek lazım.Pek çok olumsuzluklara rağmen Türkiye'de sigortalılık bilincinin artması memnuniyet verici artık toplumun genelindedememek için sigorta yaptıranların sayısı artıyor.bu nedenle önceden yaptırılması gerekli. Öngörülemeyen riskleri hesaplamak yerine geniş bir poliçe ile geleceğe daha rahat bakmak mümkün.Sigorta şirketleri de yeni yeni ürünleri piyasaya sürerek bu alanda fiyat bağımsız bir yol haritası izliyor. Örneğin Generali Sigorta'nın yeni ürünü Benim Kaskom,opsiyonu ile sunuluyor. Her bütçeye özel kasko poliçesi oluşturabilme imkânı var. İhtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu ürünle aslında ne kadarlık bir risk algısı taşıdığınıza bağlı olarakbir poliçe hazırlamak mümkün.