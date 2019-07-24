Kasko faturasında yarı yarıya indirim

BUGÜN NELER OLDU

Yeni teknolojiler, kişiselleştirilmiş uygulamalar ve üzerine bir de bilinçli tüketici olarak araç sahiplerinin en büyük dertlerinden biri olan kaskonun faturasını hatırısayılır bir şekilde indirmek mümkün. Bunu yapmak için sigorta şirketinin de kasko sahibinin de yapacağı şeyler var. Kasko sahibinin dikkat etmesi gereken konular arasında anlaşmalı servisler, doğal afet ve ikame aracın tipi ön plana çıkarken bir yandan da şirketlerin tasarruf ettirme potansiyeli var.Toplamda tasarruf miktarı yüzde 40-50 arasında bir rakama ulaşabiliyor. Bu rakam her araç için geçerli değil ancak yine de biraz dikkatle çift haneli bir tasarruf imkânsız değil. Yeni teknolojiler sayesinde aracın kullanımının ölçüldüğü ve buna göre yüzde 20'ye varan oranlarda indirim sağlamak mümkün. Cep telefonu uygulaması ile iyi şoför daha az sigorta masrafına ulaşabiliyor. Bunun dışında bir de sigorta şirketlerinin aracın tüm özelliklerini bilerek o dataya uygun bir poliçe belirlemesi de yüzde 4-5 civarında bir tasarruf sağlamayı beraberinde getirebiliyor. Motor hacminden aracın hava yastıklı olmasına kadar birçok bilginin kullanıldığı alt kırılımlar sayesinde aynı modelin farklı yıllardaki ve farklı özelliklere sahip versiyonları farklı bir şekilde fiyatlanabiliyor.Kasko yaptıracak olan sigortalının anlaşmalı servisler bölümünü iyi seçmesi lazım. Özellikle küçük yerlerde oturanlar için anlaşmalı servislerin yaygınlığı çok gerekli değil. Bu hizmeti içermeyen bir teminatla sigortada daha uygun fiyat almak mümkün.Aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değişimi işçilik masrafları, araç yürüyemez duruma gelirse sürücünün konaklama ve ikâmete dönüş masraflarının karşılanması gibi asistans hizmetleri de araç sahiplerinin sürekli ihtiyaç duyacakları bir hizmet olmayabilir. Bu nedenle bu hususlara da dikkat edilerek tasarruf edilebilir. Aracın kullanılamaz olduğu durumlarda ikâme aracın markası da poliçedeki fiyatı aşağı indirecek konulardan. İkame aracın markası ve modeli uygun seçilince daha düşük bir fiyat mümkün. Aracın kullanılacak toplam gün sayısını azaltmak da teminat fiyatını düşürebilecek seçeneklerden.Kasko yaptırırken anlaşmalı servisler bölümünün iyi seçilmesi lazım. Tüm servisleri barındıran seçenekler yerine kısıtlı alanlar seçilebilir. Aracın yaşına göre de bu tercih yapılabilir.Aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değişimi gibi asistans hizmetleri de düşülünce indirim sağlanabilir. Bu konulara da dikkat edilince tasarruf edilebilir.İkame aracın seçilmesi durumunda da poliçedeki fiyat aşağı inebilir. İkame aracın markası ve modeli daha uygun seçilince indirim sağlanabilir.Bir arabanın birden fazla sürücüsünün olması riski ifade eder. Dolayısıyla tek sürücüsü olan bir araç için poliçe alırken yüzde 10 indirim sağlamak mümkün. Bunun için sürücünün ismi poliçede belirtilir.Aracın kullanımını ölçen cep telefonu uygulamaları (telematik) ile yüzde 20'ye varan oranlarda indirim mümkün.Sigorta yaptıracak sürücünün ehliyet almasından bu yana 5 yıl ve üzerinde bir zaman geçmişse yüzde 15 oranında bir indirim uygulanır.30 yaş ve üzerinde olan sürücüler deneyimli kategorisinde görüldüğü için yüzde 5'lik bir indirim alabiliyor.