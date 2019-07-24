Kredi faiz oranları düştü! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank - ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Akbank, konut kredisinde faizleri indirerek ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir seçenek sundu. Kredi faiz oranlarını merak eden bireyler de söz konusu haber sonrası internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar' 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları' gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Biz de bankaların 2019 güncel kredi faiz oranlarını derledik...

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.04

Taşıt kredisi: 1.85

Konut kredisi: 1.49