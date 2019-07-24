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Merkez kararı toplantısı ne zaman açıklanacak? faizi indirdi mi?

, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kararı belli olacak. Piyasalarla yakından ilgilenenler Merkez Bankasının faiz indirimi hakkında yapacağı son dakika açıklamasını merakla bekliyor. Dolar kurunu etkileyecek olan faiz kararına ilişkin detaylar netleşti. Bu bağlamda ‘’ faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ‘’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz ay () Para Politikası Kurulu (PPK) Banka Politika Faizi'ni yüzde 24 düzeyinde sabit tutmuştu.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 12:25
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faizi indirdi mi?

Merkez kararı ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Haziran ayı toplantısından sonra gözler Temmuz ayı kararına çevrildi. Başkanı Murat Çetinkaya'yı 6 Temmuz'da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı olması dolayısıyla alınacak faiz kararını merakla bekleniyor. Buna göre '' Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB Merkez Bankası faizi indirdi mi?'' sorularının yanıtları google arama motoru üzerinden sorgulanmaya başlandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ne zaman yapılacağına dair tarih netleşti. Peki açıklanacak? İşte detaylar…

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