Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK TCMB faizi indirecek mi?

TCMB Merkez Bankası kararı ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Haziran ayı toplantısından sonra gözler Temmuz ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı 6 Temmuz'da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı olması dolayısıyla alınacak faiz kararını merakla bekleniyor. Buna göre '' Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? TCMB Merkez Bankası faizi indirdi mi?'' sorularının yanıtları google arama motoru üzerinden sorgulanmaya başlandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ne zaman yapılacağına dair tarih netleşti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…