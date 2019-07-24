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sürdürülebilir turizm için UNDP ile işbirliği yaptı

Giriş Tarihi: 24.7.2019
TÜRSAB sürdürülebilir turizm için UNDP ile işbirliği yaptı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için 'Sürdürülebilir Turizmde İşbirliği Mutabakatı'nı imzaladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, koruma-kullanma dengesini gözeten bir turizm anlayışının sektörün geleceği için bir teminat olduğunu söyledi. Son yıllarda çevre duyarlılığı yüksek seyahat sever sayısının arttığını belirten Bağlıkaya, "Uluslararası seyahat edenlerin yüzde 87'si sürdürülebilir turizm çerçevesinde seyahat etmek istiyor. Tatilcilerin 3'te 2'si, çevre dostu turizm tesislerinde kalma eğiliminde" dedi. UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov da, TÜRSAB ile yaptıkları işbirliğinin stratejik bir önemi bulunduğunu kaydetti.
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TÜRSAB sürdürülebilir turizm için UNDP ile işbirliği yaptı
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