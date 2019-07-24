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yatırımı eylülde açıklanacak

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Volkswagen yatırımı eylülde açıklanacak
Alman kamu yayıncılık kurumu ARD, Volkswagen (VW) Grubu'nun kuracağı yeni otomobil fabrikası için Türkiye'de karar kıldığını bildirdi. ARD'nin Berlin'deki hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde, fabrikanın Manisa'da kurulacağı, şirketin sadece, Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan ve VW'nin "aşırı yüksek" olarak değerlendirdiği vergiler konusunda adım atılmasını beklediği kaydedildi.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, VW'nin Bulgaristan'da iş gücü maliyetinin daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçtiği, bu kararda Türk piyasasının hacminin kilit rol oynadığı belirtildi. Yeni fabrikada Skoda ve Seat modellerinin de üretilmesi planlanıyor.
ARD'nin haberinde, VW ile yapılan anlaşmalara Ankara'nın devlet garantisi de verebileceği kaydedildi. ARD'ye göre yeni fabrika için anlaşma eylül sonu ya da ekim ayı başında imzalanacak. Alman hükümetinin ve VW Teftiş Kurulu üyesi olan Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Sosyaldemokrat Partili Stephan Weil'ın fabrikanın Manisa'da kurulmasını desteklediği belirtiliyor.
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Volkswagen yatırımı eylülde açıklanacak
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