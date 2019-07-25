Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı satın aldı

BUGÜN NELER OLDU

KORDSA, gelecek nesil ulaşım araçlarına da kompozit malzemeler sağlayan ABD'li Axiom Materials'ı 181 milyon dolara satın aldı. Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, böylece havacılık endüstrisinde seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna geldi. Firma geçtiğimiz yıl benzer alanlarda faaliyet gösteren Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies'i satın almıştı. Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, Sabancı Topluluğu'nun dönüşümündeki odak konularının, dinamik portföy yönetimi ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlar olduğunu belirterek, Kordsa'nın son iki yılda yaptığı yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım ile global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüştüğünü kaydetti. Göçmen, "Yıllık 150 milyon doları aşan bir iş kolu yarattık" dedi.