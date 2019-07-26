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bugün ne kadar oldu? Cuma

hakkındaki son dakika gelişmelerini vatandaşlar yakından takip ediyor. Güncel olarak “ ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar ekonomi alanındaki değişen dengeleri merak ediyor. En doğru ve en güncel bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için dolar fiyatları ile ilgili bilgiler haberimizin devamında..

Giriş Tarihi: 26.7.2019 11:34
Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Temmuz Cuma dolar kuru

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Ekonomi alanındaki değişen grafiği merak edenler dolar kuru hakkında güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Önemli bir yatırım aracı olan dolar aynı zamanda yurt dışından alışveriş yapacak olan vatandaşlar için de ayrıca önem taşıyor. Peki dolar fiyatları ne kadar oldu? 26 Temmuz Cuma dolar kuru alış ve satış fiyatı..

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 TEMMUZ 2019 CUMA DOLAR FİYATLARI

Alış: 5,6863

Satış: 5,6851

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Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Temmuz Cuma dolar kuru
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