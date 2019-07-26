Mercedes-Benz Türk 15 Yılda 5 Bin Kız Öğrenciye Destek Oldu

'Her Kızımız Bir Yıldız' projesi kapsamında desteklenen kız öğrencilerden bir grup, geleneksel bir etkinlik olan yaz buluşması için bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlandı. Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler, İstanbul'da bulundukları sürede İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanıştı, çeşitli müzeleri ziyaret etti. Toplantıda, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve bugüne kadar proje kapsamında eğitimlere katılan, okul çağında burs alarak bugün iş hayatına katılmış olan Yıldız Kızlar konuşma yaptılar.

"5 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUMUZA DOKUNDUK"

'Her Kızımız Bir Yıldız' projemize 2004 yılında başladık ve 15 yıldır da devam ediyoruz. 17 ilde 200 kız öğrencimizle başladıklarını belirten Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Bugün itibari ile 60 ilde bin 200 tane öğrencimiz var. Bu bin 200 tane öğrencinin 200 tanesi üniversite öğrencisi. Bu 15 yıllık süreç içerisinde başlandığından bugüne kadar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (CYDD) ile bir iş birliğimiz var. Bu yolcuğu hep beraber bugünlere getirdik. Projenin amaçlarından bir tanesi özellikle kadın nüfusun Türk ekonomisine katkısı ve iş hayatına girmesi hedefliyoruz.