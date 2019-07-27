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23.7 milyon kişi ’lu oldu

Giriş Tarihi: 27.7.2019
VODAFONE Türkiye, Nisan-Haziran 2019 arası dönemi kapsayan birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Servis gelirlerinde çift haneli büyümesini sürdüren şirket, geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 17.2 artırarak 2.9 milyar TL'ye çıkardı. Aynı dönemde mobil servis gelirleri yüzde 17 yükseldi. Şirketin mobil abone sayısı 389 bin net artışla 23.7 milyonu aştı. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Türkiye'nin geleceği ile sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.
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23.7 milyon kişi Vodafone’lu oldu
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