Güvenlik ve oyunda da ‘aktif’ olacak

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Bankaların teknoloji şirketlerine evrimi son hızıyla devam ederken bir yandan da artık birer girişim merkezi gibi çalışmaya başladılar. Passolig ve UPT gibi iştiraklerle büyüme için birçok adım atan Aktifbank da bu bankalardan. Banka oyun ve güvenlik işine de giriyor. Kârının üçte birini iştiraklerden sağlayan bankanın Genel Müdürü Serdar Sümer'in hedefi bankacılık dışındaki kârı yüzde 50'ye çıkarmak. Sümer, "Evet farklı alanlarda ilerliyoruz. E-Kent, UPT gibi ana iştiraklerimizin sayısı 10 diyebiliriz. Güvenlik sektörüne girdik, Japonların bir numaralı, dünyanın da en büyük beşinci güvenlik teknolojileri şirketi Secom ile ortaklık kurduk. Öncelikle bu ülkemize yabancı yatırım gelmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.Teknolojiye yatırım yapmanın önemine de değinen Sümer, "Başkaları tarafından üretilmiş teknolojiyi satın almak yerine biz teknolojiyi bizzat kendimiz üretiyoruz. Sadece yazılımda değil donanım kısmında da iyiyiz. Örneğin E-Kent tarafında validatör, kiosk tarafında varız, donanım işini yapıyoruz. Yazılım tarafında da önümüzdeki dönemde mobil oyunlar alanında olacağız" dedi. Bankanın asıl işi olmayan alanlara odaklanmasının esnek bir modelle mümkün olduğunu dile getiren Sümer, "Şirketimiz bürokratik ya da hiyerarşik bir yapıya sahip değil. Esnek bir modelde çalışıyoruz. Herkes yetkinliği olan ve ilgi duyduğu, üretken, yaratıcı olduğu alanda çalışıyor. Biz çalışanlarımızı bu yönde destekliyoruz, yeni bir fikri varsa onu dile getirmesi için cesaretlendiriyoruz. Çalışanlarımızın girişimci fikirlerini hayata geçirmek bizde çok olağan bir durum, işleri zorlaştırmıyoruz. Ekibimiz oldukça genç, yaş ortalamamız 34" şeklinde konuştu.Geçtiğimizyıl konsolide kârlarının 382 milyon TL olduğunun altını çizen Serdar Sümer, "1.5 milyar TL özkaynağa sahip olduğumuzu düşünürsek yüzde 22-23 bandında bir konsolide kârımız var diyebiliriz. Bu yıl 400- 500 milyon TL bandında bir konsolide kâr hedefliyoruz. Yani özkaynağımızın üçte biri kadar bir kâr hedefliyoruz" dedi.Yatırım bankacılığı alanında sadece bir alana girmediklerini belirten Sümer, "O da birleşme ve satın almalar. Biz önümüzdeki dönemde bu alana yöneleceğiz. Fonlar üzerinden Türkiye'deki şirketlere yatırımcı bulmak, alımlara aracılık etmek gibi alanlarda olmayı planlıyoruz. Türkiye'de bu alanda çok yetkin bir insan kaynağı da var, ekibimize bu anlamda yetkin isimler kazandırıyoruz" dedi.