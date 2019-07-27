Kurban fiyatları ne kadar oldu? 2019 Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyat bilgisi! Diyanet açıkladı!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına az bir zaman kala "Kurban fiyatları ne kadar oldu?" sorusu epeyce araştırılmaya başlandı. Toplumumuzun bir geleneği ve kültürü olan kurban kesmek vatandaşlar arasındaki yardımlaşma ve kardeşlik bağını da güçlendiriyor. Herkesin kendi ekonomisine göre ibadetini yerine getireceği bu bayramda da kurban fiyatları araştırılıyor. Buna göre; büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar oldu?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2019 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI

Kurban kesme ibadetinin amacı; alemlerin rabbi olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı sağlamak, yine yüce Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla ve onun emirlerine itaat ve bağlılık göstermek için kesilmektedir. Bu sayede kulları Allah'ın huzurunda maddi bir fedakarlık örneği sergileyerek manevi bir bağ kurmaktadır..

Haberimizin devamından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını öğrenebilirsiniz..