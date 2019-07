Nine West’in Türkiye’deki ayakkabılarını FLO üretecek

BUGÜN NELER OLDU

Ayakkabıcılıksektöründe faaliyet gösteren ve Gözde Girişim ile BİM iştiraki olan FLO Mağazacılık, bünyesine kattığı yeni markalarla büyümesini sürdürüyor. Şirketin bu kapsamda son atağı ise dünyaca ünlü ABD'li ayakkabı markası Nine West oldu. Nine West'in lisans hakkını alan FLO, Amerika'da özel bir ekiple tasarımını geliştirdiği ayakkabıların üretimini 1 Eylül'den itibaren Türkiye'de yapacak. Bu yatırımla Nine West'in Çin ve Brezilya'dan sonra dünyada lisans verdiği üçüncü ülke Türkiye olacak.FLO Mağazacılık CEO'su Burak Övünç, Nine West'in lisans haklarının 1 Eylül'den itibaren devralınacağını belirterek, "Bu kapsamda Türkiye'de satılacak olan Nine West ürünlerinin koleksiyon ve üretimini biz yapacağız. Nine West'le modern ve şık kadına daha çok çeşit sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Bu kapsamda yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgi veren Övünç, "İlk etapta Nine West'in Türkiye'deki 10'a yakın mağazasını devralacağız. Hedefimiz yılsonuna kadar mağaza sayısını 15'e çıkarmak. İki yıl içinde ise mağaza sayımızı 50'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi. Nine West için yeni ve özel bir ekip kurduklarını aktaran Övünç, şunları anlattı: "Genel merkezimizde 20 kişi bunun için çalışıyor. Mağaza çalışanlarıyla birlikte bu sayı 150'ye çıkacak. Üretimi ise Türkiye'de bulunan 300'den fazla üreticiye yaptırmayı planlıyoruz."BurakÖvünç, FLO'nun ilk 6 aylık büyümesi ve önümüzdeki dönem hedefleriyle ilgili de bilgi verdi. Bu dönemde ciro bazında yüzde 30 büyüyerek 2.1 milyar TL ciroya ulaştıklarını aktaran Övünç, yılsonunda 4.6 milyar TL'lik ciroya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. 6 ayda 50 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını anlatan Övünç, IT, yeni mağaza ve üretime yapılan yatırımlarla bu rakamın yılsonuna kadar 140 milyon TL'ye ulaşacağını aktardı. Özvünç, "6 ayda 554 mağazaya ulaştık. Yılsonuna kadar toplam 600 mağazaya çıkacağız" dedi. Bu dönemde 600 yeni istihdam sağladıklarını açıklayan Övünç, yılsonuna kadar 1.020 kişiye çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Övünç, şunları anlattı: "Şanlıurfa'da açılan ikinci fabrika ile 1.500 istihdama ulaştık. Doğu Avrupa ve Afrika'da büyümeye devam ediyoruz. Fas, Kenya, Nijerya, Katar, Lübnan, Afganistan, Karadağ, Bulgaristan ve Romanya ile 9 yeni ülkeye gireceğiz. Yurtdışında mağaza sayımız yılsonunda 120 olacak."