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ve kuru bugün ne kadar? Serbest piyasada dolar Euro alış satış fiyatı 28 Temmuz

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından döviz kurlarında da hareketlilik devam ediyor. Haftanın kapanış gününde 5.70’in altına dengelenen , şu anda 5.66 civarında seyrediyor. Bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum, ? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 28.7.2019 11:13
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? Serbest piyasada dolar Euro alış satış fiyatı 28 Temmuz

Merkez Bankası'nın hafta içi faiz kararını açıklamasının ardından döviz kurlarında da hareketlilik yaşanmış ve 5.70'in üstüne çıkan dolar daha sonra ivmeli bir düşüş yaşayarak 5.62'ye kadar düşüş yaşamıştı. Haftanın son işlem gününde 5.64'de dengelenen dolar, şuan da 5.66 civarında seyrediyor.

Karar öncesi 6,36 civarında hareket eden Euro/TL ise 6,43 seviyesine yaklaştı. Kur ardından 6,35 seviyesinde dengelendi. Bu sabah saatlerinde ise 6,28 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte yanıtı…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru bugün 5,6656'dan alınırken, 5,6691'den satılıyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün 6,2882'den alınırken, 6,3392'den satılıyor.

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Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar? Serbest piyasada dolar Euro alış satış fiyatı 28 Temmuz
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