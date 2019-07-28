Gelecek, Ar-Ge merkezlerinde şekilleniyor…

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Panasonic Life Solutions Türkiye, İcra Kurulu Üyesi Orhan Ünal, Panasonic Life Solutions Türkiye olarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da onaylı olan Ar-Ge merkezimiz ve yetenekli insan kaynağımız ile her ülke insanı için ayrı düşünüp üreten hız ve donanıma sahip bulunmaktayız" dedi. Ünal şunları anlattı: "Panasonic Life Solutions Türkiye'nin, ürün çeşitliliğini inovasyon ve kalite ile buluşturabilmedeki bu hızı, global tercihlere cevap verebilme yeteneği olarak önemli bir avantaja dönüşüyor ve yeni ürün sunma dinamiklerimizi olumlu etkiliyor. Ar-Ge merkezimizde 60'tan fazla çalışanımız hizmet veriyor. Ar-Ge merkezimiz için ayırdığımız bütçenin ciromuzdaki yeri de Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. 2017 yılı ilk yarısında Türkiye'de en çok patent başvurusu yapan şirketler arasında 9. sırada yer aldığımız düşünüldüğünde ülkemizin de oldukça iyi bir noktada olduğu söylenebilir. Panasonic Life Solutions Türkiye Ar-Ge Merkezi; inovasyon boyutları yüksek, ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen projeleri de gerçekleştirmeye devam ediyor. Yer aldığımız uluslararası projelerde 60'tan fazla firma ile partnerliğimiz mevcut. Panasonic grubuna dahil olduktan sonra, Ar-Ge merkezimiz Panasonic Ar-Ge takımları ile pek çok farklı proje üzerinde çalışmaya başladı. Bunların arasında özellikle geleceğin akıllı şehirlerinin alt yapısını oluşturacak olan akıllı şebekelerin temel taşı niteliğindeki akıllı sayaçlar ve PLC teknolojili uzaktan okuma sistemlerini örnek verebiliriz. Bu projenin hayata geçmesi ülkemize, enerjinin verimli kullanımı ve yönetilmesi, kayıp ve kaçakların izlenmesi gibi pek çok konuda önemli katkı sağlayacaktır. Teknolojik alt yapısı ile Endüstri 4.0 uygulamalarını yaşama geçiren ve sektöründe dünyanın en iyileri arasında gösterilen endüstriyel tesislerinde yıllık 100 milyon adet anahtar ve priz üretim kapasitesine sahip olan şirketimiz, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım çalışmalarını başarı ile sürdürüyor.""İçinde bulunduğumuz çağ, rekabet koşullarını hızla değiştirmeye devam ediyor" diyen Ünal, "İnovasyon ise bu rekabetçi ortamda avantaj sağlama, fark yaratma ve yeni değerler üretme adına her geçen gün önem kazanan bir kavram. Bu nedenle faydaları ölçülebilen değerler üretmek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla özel projeler yürütüyor, çalışanlarımızın fikirlerine de büyük önem veriyoruz. Amacımız, inovatif fikirlerin daima üretilmesi ve tartışılması, böylelikle yenilikçiliğimizin sürdürülebilirliği için inovasyonun bir kurum kültürü olarak kuruluşumuzun DNA'sına yerleşmesi" diye konuştu.