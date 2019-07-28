Malezya ile charter uçuşlar başlayacak

Malezya Havayolları (MAB) ile Türk firması Dorak Holding arasında anlaşma yapıldı. Malezya basınındaki habere göre, MAB ile Dorak Holding, başkent Kuala Lumpur ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ekim-aralık döneminde haftada 3 sefer charter uçuşu düzenleyecek. Seferler Airbus 330 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek.
MAB İcra Kurulu Başkanı Kaptan İzham İsmail, Malezya'ya daha fazla ziyaretçi çekmeyi umduklarını belirtti. Türk Hava Yolları da, haftanın 7 günü Kuala Lumpur'a tarifeli seferler düzenliyor.