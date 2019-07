SAP Türkiye: Hedef Türkiye’yi inovasyon üssüne dönüştürme

BUGÜN NELER OLDU

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında bir dünya lideri olan SAP'nin uygulamaları ve servisleri, küresel çapta özel sektör ve kamu sektöründen 437 binden fazla kurumun kârlı bir şekilde faaliyet göstermesini, değişimlere uyum sağlamasını ve rekabette fark yaratmasını sağlıyor. İş yazılımları alanındaki liderliğini Türkiye'de de 18 yıldır devam ettiren SAP, bugün Ankara ve İstanbul'da yer alan ofisleri ve İstanbul Teknopark'ta bulunan SAP Geliştirme Merkezi ile 1.300'ün üzerinde kuruma hizmet veriyor. Günümüzde şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin ardındaki itici güç Ar-Ge'dir. Bu alanda yapılacak çalışmalar, şirketleri gelecekte yeni ufuklara taşıyacaktır.Sürekli değişen ve gelişen günümüzün dijital dünyasında, yeni teknolojiler geliştirmek için her yıl Ar-Ge çalışmalarına büyük oranda kaynak aktaran SAP, 2018 yılında toplam gelirinin yüzde 14,7'sini Ar-Ge'ye ayırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan şunları söyledi: "Bugünün gücü bilgi. Ülkemizdeki bilgi birikimini bizden sonraki kuşaklara aktarabilmek için mühendislik tarafında yapılan işlere çok değer veriyoruz. SAP'nin Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde, büyük veri ile bağlantılı yapay zekâ ve öğrenen makineleri kapsayan SAP Data Hub çözümünün önemli bir kısmı Türk mühendisler tarafından SAP Geliştirme Merkezi'nde geliştiriliyor ve tüm dünyaya ihraç ediliyor. Bu çözüm, kurumların büyük veriyi daha verimli ve güvenli yönetmelerini sağlıyor. Dünyada değişim ve dönüşümün hızı arttıkça SAP'nin de ürün portföyü sürekli genişliyor, zenginleşiyor. 18 yıldır, Türkiye'de hem özel hem de kamuda 25'ten fazla sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların dijital dönüşüm sürecinde yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz."Dünyada 20 ülkede Ar-Ge merkezi bulunan SAP'nin, stratejik öneminden dolayı yatırım yapmaya karar verdiği ülkelerden biri de Türkiye oldu. Bu sebeple 2013 yılında Ar-Ge merkezlerinden birini Teknopark İstanbul'da kurarak, Türkiye'de inovasyon ve geliştirme merkezini faaliyete geçiren ilk küresel yazılım şirketi oldu. SAP Geliştirme Merkezi, Türkiye ve yakın coğrafyada teknoloji ve inovasyonda merkez üssü konumundadır. SAP'nin 27 binden fazla yazılım geliştiriciye sahip Ar-Ge ağının bir parçası olan Teknopark İstanbul'daki Geliştirme Merkezi'nde Türk şirketlerinin en yeni tasarım ve inovatif teknolojileri kendi kurumlarında hayata geçirebilmesi için bu teknolojileri deneyimleyebilecekleri bir Deneyim Merkezi, Mayıs 2019'da SAP Geliştirme Merkezi içinde faaliyete geçirildi. SAP Geliştirme Merkezi için 2019 sonuna kadar yüzde 50 istihdam artışı planlanlıyor.Türkiye, dijital çağda hak ettiği konuma ulaşmak için inovasyonun her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemden geçerken SAP, bu yolda ülkemize büyük katkılar sağlıyor. SAP ekosistemi içerisinde, SAP'nin işe aldığı her bir kişinin istihdama en az 20 kişilik katkısı oluyor, ekosistemindeki onlarca iş ortağıyla birlikte 4.000'in üzerinde nitelikli iş gücüne de istihdam sağlıyor.Akıllı işletmelere dönüşüm yolunda her ölçekteki Türk şirketi, inovatif teknolojileri hayata geçirerek gücünü artırıyor ve bu sayede ülke ekonomisine ve ihracatına katkı sağlıyor. SAP, bu noktada Türk şirketlerine müşterilerine daha hızlı hizmet sunabilmeleri için yeni nesil teknolojileriyle destek oluyor.