Anadolu’dan çıkıp global marka olacak

BUGÜN NELER OLDU

1983'denbu yana Türkiye'de ticari araç üretimi gerçekleştiren Anadolu Isuzu, global bir marka olmayı hedefliyor. 2015'den bu yana ihracata ağırlık vermeye başlayan Anadolu Isuzu, 2023'e kadar ihracatını iki katına çıkarmayı planlıyor. Global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Anadolu Isuzu, 2015'te başlayan değişim süreciyle birlikte ihracatta büyük bir ilerleme kaydetti. Anadolu Grubu bünyesindeki şirket, 2015'te 29 milyon, 2016'da 56 milyon, 2017'de 67 milyon, 2018 ise 93 milyon euro ihracat geliri elde etti. 2018'de kendi markası AOS'u da yaratarak İngiltere, İrlanda, Rusya ve Güney Amerika gibi bölgelerde aktif rol oynamaya başladı.2018'de yurt dışında 964 adet araç satışı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, 44'ten fazla ülkedeki distribütör yapılanmasını 2022'de 60'a yakın ülkeye genişleterek küresel otobüs markası olmak istiyor. 2018'deki 93 milyon euro ihracat başarısından sonra hedeflerini büyüten şirket, 2019'da 120 milyon euro hedefine ulaşmayı planlıyor.