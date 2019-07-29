Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Emekli kurban bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu mu?

Emekli kurban bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu mu?

Türkiye’de 12 milyonun üzerinde emekli, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatma tarihini araştırıyorlar. 2018 yılı itibariyle yasalaşan kanuna göre emeklilere her iki dini bayramda ikramiye verileceği belirtilmiş ve vatandaşlar şuana kadar toplamda üç tanesini ceplerine koymuşlardı. Kurban bayramında da verilecek olan ikramiyelerin ne zaman yatacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 29.7.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 09:29
Emekli kurban bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu mu?

Kurban bayramına gelmemize sayılı günlerde kala Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli ikramiye tarihlerini araştırıyorlar. Her dini bayram öncesinde biner liralık ikramiyeyi ceplerine koyan vatandaşlar, Kurban bayramı için geri sayıma başladılar. 2018 yılı itibariyle yasalaşan ve geçtiğimiz yıl 2 bu yılsa 1 ikramiye alan bireyler yılın son dini bayramı olan Kurban bayramında hesaplara yatacak olan ikramiyeleri bekliyorlar. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli kurban bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN