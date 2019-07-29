Emekli kurban bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu mu?

Kurban bayramına gelmemize sayılı günlerde kala Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli ikramiye tarihlerini araştırıyorlar. Her dini bayram öncesinde biner liralık ikramiyeyi ceplerine koyan vatandaşlar, Kurban bayramı için geri sayıma başladılar. 2018 yılı itibariyle yasalaşan ve geçtiğimiz yıl 2 bu yılsa 1 ikramiye alan bireyler yılın son dini bayramı olan Kurban bayramında hesaplara yatacak olan ikramiyeleri bekliyorlar. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.