İşte 100 milyar $’lık yol haritası

Türkiye ile ABD arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracak yol haritası çizildi. G20 Zirvesi'nde iki ülke başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın bir kez daha altını çizdiği hedefle ilgili Türk iş dünyası Boston Consulting Group'a (BCG) rapor hazırlattı. Ticaret Bakanlığı başkanlığında, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) koordinasyonuyla, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Amerikan-Türk Konseyi (ATC), Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey) gibi iş örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grubunun önerileri doğrultusunda hazırlanan 300 sayfalık rapora SABAH ulaştı. Rapor, Erdoğan ve Trump'a sunulacak.



8 SEKTÖR ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin odaklanması gereken sektörler ve konuların belirlendiği raporda, küresel ticarette son dönemde yaşanan durağanlığa işaret edilirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Türkiye için ciddi bir fırsat oluşturduğu vurgulandı. 38 sektörün tek tek incelendiği çalışmada, Türkiye'nin Amerika'ya ihracatında 8 sektörde potansiyel olduğu ön plana çıktı. Raporda, otomotiv, tekstil, havacılık, beyaz eşya, mücevherat, yapı malzemeleri, mobilya ve turizm sektörlerinde ticaret potansiyelinin yüksek olduğu belirlendi.



KOBİ'LER İÇİN DE FIRSAT VAR

40'dan fazla şirket ve STK ile görüşülerek hazırlanan raporda, KOBİ'ler için de fırsatlar masaya yatırıldı. KOBİ'lerin ABD pazarına daha fazla ihracat yapabilmelerini sağlayacak destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Danışmanlık, eğitim, fuar, iş ortaklığı sağlama gibi desteklerin KOBİ'lerin ABD pazarına ihracatını güçlendireceği raporda belirtildi.



ÜÇ BAŞLIKTA ÖZEL ÇALIŞMA YAPILACAK

1- Her iki taraftan iş dünyası temsilcileri ve hükümet yetkililerinin gümrük vergileri ve regülasyonları kolaylaştırıcı hale getireceği bir tercihli ticaret anlaşması hazırlanması.

2- Türkiye'nin ABD'de tanıtımı için dijital ve alternatif iletişim kanallarının kullanıldığı, bütüncül bir ülke tanıtım kampanyasının yürütülmesi.

3- Amerikalı yatırımcıların ülkemize daha fazla yatırım ve ortak girişim yapması için Türkiye'ye özel pozitif bir kampanya yürütülmesi.







ABD'Lİ ŞİRKETLERE FIRSATLAR ANLATILDI

Raporun öncelikli amacı, Türkiye'nin ABD'ye ihracatını artırmak… Ancak raporda 100 milyar dolarlık ortak hedefe ulaşmak için ABD tarafının da Türkiye'de odaklanması gereken sektörler belirlendi. ABD kökenli şirketlerin Türkiye'ye yapacağı ihracatta, enerji (özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz, LNG), havacılık, tıbbi cihazlar ve kimyasal ürünler ön plana çıkıyor.



İŞ DÜNYASI TRUMP'I BEKLİYOR

G20 Zirvesi'nin ardından Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ imzasıyla Donald Trump'a hitaben bir mektup gönderildi. Mektupta, Trump'ın G20'deki tavrının iş dünyası tarafından takdirle karşılandığı vurgulanarak, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için çalışıldığı aktarıldı. Mektupta, Trump Türkiye'ye davet edildi. İş dünyası, sonbaharda Türkiye'ye gelmesi beklenen Trump'a ve Erdoğan'a 100 milyar dolarlık yol haritasını sunmayı planlıyor. Eylülde ABD'de gerçekleşecek Yatırım Konferansı'nda da kapsamlı etkinliklerle rapor tanıtılacak.



RAPORU TAKİP İÇİN OFİS KURULACAK

İş dünyası raporun takibi için Yürütme Kurulu ve Program Yönetim Ofisi (PYO) kuracak. Yürütme Kurulu, programın önceliklerinin belirlenmesinden sorumlu üst kurul olarak görev yapacak. PYO ise kurulacak çalışma gruplarının ilerlemesinden sorumlu olacak.



CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN STA TEKLİFİ

ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefine bir destek de ABD senatosunun en etkili isimlerinden olan Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'dan geldi. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Graham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmek için Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerine başlanılması gerektiğini belirtti. Graham, "Bu ekonomilerimizi birbirine entegre edecek. S400 konusundaki zararı yok etmek için bir yol bulmalıyız. Türkiye'yle ilişkilerde kazan-kazana bakmalıyız, kaybet-kaybete değil" dedi. Trump, geçen hafta yaptığı Türkiye toplantısında Beyaz Saray'a 45 Cumhuriyetçi senatörü davet etmişti. Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini belirten Trump, Türkiye'nin S400'ler konusunda haklı olduğunu vurgulamıştı.



HANGİ SEKTÖR NE YAPACAK?







TURİZM

Turızmde dünyanın önde gelen ülkelerindenbiri olan Türkiye, ABD'den yeterli sayıda turist çekemiyor. Her ne kadar coğrafi uzaklık bir engel oluştursa da son yıllarda ABD'den gelen turist sayısında önceki yılların gerisine düşülmesi güvenlikle ilgili kaygıların ön plana çıktığını gösteriyor. Bu kaygıların daha iyi bir tanıtım ve gerekli temaslarla büyük ölçüde aşılabileceği, ancak bunun bütünsel bir ülke PR çalışması ile mümkün olacağı vurgulanıyor.







OTOMOTİV

Özellıkle yedek parça alanında Türkiye için ciddi fırsatlar ortaya çıkacak. Türkiye'nin son derece yetkin olduğu bu alanda ABD'ye ihracat istenilen düzeyde değil. Mevcut ihracat çoğunlukla AB ülkeleri ve Ortadoğu'ya odaklanmış durumda. Bunda kısmen ABD'deki araç modellerinin farklılık göstermesi rol oynuyor. Ancak son yıllarda ABD pazarını hedefleyip ihracatını katlayan birçok Türk şirketi var. Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri bu alanda Türk şirketlerinin işini kolaylaştıracak.







HAVACILIK

Havacılık sektörü için uzun vadeli bir Ar-Ge ve eğitim politikası öngörülüyor. Kısa vadede ise off-set anlaşmalarıyla bu politikanın bir arada yürütülmesi ön plana çıkıyor.







TEKSTİL VE HAZIR GİYİM

Tekstil ve hazır giyimde ABD pazarında çok ciddi bir potansiyel mevcut. Çin'in gümrük vergileriyle rekabet gücünü kaybedecek olması, birçok ülke için ortaya çıkacak yeni bir pasta anlamına geliyor. Sadece fiyatlar ve maliyetler üzerinden Vietnam, Kamboçya, Pakistan gibi maliyet avantajına sahip ülkelerle rekabet etmek zor. Ancak hem tasarım ve kalite yetkinlikler hem de üretimdeki sosyal standartlarla bu ülkelerin önüne geçerek ABD pazarından daha fazla pay almak mümkün. Bunun için de markalaşmaya ve tanıtıma daha çok odaklanarak Türk ürünleri ön plana çıkarılacak.







BEYAZ EŞYA, YAPI MALZEMELERİ VE MOBİLYA

Çin'in rekabet avantajlarını kaybetmesiyle kazanılacak pazar payı önemli fırsat penceresini oluşturacak. Ayrıca daha iyi tasarım, kalite ve tanıtımla birlikte Avrupalı üreticilerle rekabet konuları gündemde olacak.

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