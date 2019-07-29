Vodafone Red 448 milyonluk ayrıcalık sağladı

BUGÜN NELER OLDU

VodafoneTürkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red hakkında verileri paylaştı. Aksoy, "Red'lilere, son bir yıl içinde 400 milyon TL'si yurt dışı faydalarıyla, 43 milyon TL'si GSM dışı faydalarla ve 4.5 milyon TL'si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448 milyon TL'lik ayrıcalık sağlamış olduk. GSM dışı faydalarımızı 950 bin kişi kullandı" dedi. Aksoy, Türkiye'de doğan Vodafone Red'in 9'uncu yılını doldurduğunu hatırlattı. Aksoy, Vodafone Red kullanıcılarının Türkiye'deki en dijital segment olduğu yorumunda bulunarak, şunları kaydetti: "Teknoloji alanında yenilikler baş döndürücü hızda devam eriyor. Verimlilik ve erişim konusu, teknolojinin iki önemli ana faydası. Biz de bu alanlarda yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de en geniş 4.5G kapsaması Vodafone'da. 'Vodafone Yanımda' uygulamamız Google Play'de, Türkiye'de aktif kullanıcı sayısı en fazla olan uygulama durumunda, aktif kullanıcı sayımız 10.5 milyonu geçti."