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Kalkınma ajansları yeniden yapılandırılıyor

Hükümet, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, refahı dengeli yaymak amacıyla kalkınma ajanslarını yeniden yapılandırıyor

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019
Kalkınma ajansları yeniden yapılandırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile işbirliği yaparak çalışacak olan kalkınma ajansları yeni dönemde e-ticaret, dış ticaret, enerji verimliliği gibi konulara öncelik verecek. Ajansların uluslararası kaynak kullanımının artırılması sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kalkınma ajanslarının bölgelerarası farklılıkları dengeleme, üretimi artırma ve istihdama katkıda büyük rol üstleniyor" dedi.
Kırsal kalkınma reformu kapsamında önemli uygulamalar yaşama geçirilecek. Kalkınma Ajansları destekleri yeniden yapılandırılacak. İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak, yatırımcı taleplerini değerlendirecek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle temas sağlayacak "Yatırım Koordinasyon Birimleri" kurulacak. Bölgesel gelişmeye ilişkin kanun, kararname ve ikincil mevzuat gözden geçirilecek. Ekonomik ve sosyal uyuma yönelik fonlar ile diğer uluslararası kaynakların etkin bir şekilde kullanılması desteklenecek.

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