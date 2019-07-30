Kredi faiz oranlarında son durum ne? 30 Temmuz Ziraat, Halkbank, Akbank, YapıKredi, TEB, Garanti güncel faiz oranları sorgula!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ile birlikte kredi çekecek olan vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Bankaların güncel faiz oranlarını merak eden vatandaşlar tek tek her banka için detaylı kredi faiz oranını öğrenmek istiyor. Buna göre; Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası'nın tabela konut kredisi faiz oranı, HalkBank ve VakıfBank'ın da kampanyalı faizi olan bu oran masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı..

30 TEMMUZ KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU? KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NEDİR?

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