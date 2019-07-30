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Kredi oranlarında son durum ne? , , Akbank, YapıKredi, , Garanti güncel faiz oranları sorgula!

Ekonominin önemli bir bölgesinde bulunan kredi oranlarının vatandaşlar yakından takip ediyor. Güncel olarak bankaların hakkında araştırma yapan vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla da kredi çekme hayallerine daha da fazla yaklaşmış oldu. Bütün bankaların tek tek faiz oranlarını araştıran vatandaşlar için , , YapıKredi, Garanti, Akbank, , İş Bankası, QNB güncel kredi faiz oranları sorgula!

Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 11:44
Kredi faiz oranlarında son durum ne? 30 Temmuz Ziraat, Halkbank, Akbank, YapıKredi, TEB, Garanti güncel faiz oranları sorgula!

Merkez Bankası'nın indirimi kararı ile birlikte kredi çekecek olan vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Bankaların güncel faiz oranlarını merak eden vatandaşlar tek tek her için detaylı kredi faiz oranını öğrenmek istiyor. Buna göre; Ziraat Bankası, VakıfBank ve 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası'nın tabela konut kredisi faiz oranı, HalkBank ve VakıfBank'ın da kampanyalı faizi olan bu oran masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı..

30 TEMMUZ KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU? KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NEDİR?

ile ilgili güncel bilgileri haberimizin devamından öğrenebilir, bankaların teker teker oranlarını görebilirsiniz.

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Kredi faiz oranlarında son durum ne? 30 Temmuz Ziraat, Halkbank, Akbank, YapıKredi, TEB, Garanti güncel faiz oranları sorgula!
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