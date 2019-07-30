Son dakika haberi: Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde - İşte Dolar'da son durum

S-400'ler - F-35'ler ve Merkez Bankası'nın "faiz indirme" beklentisi üzerinden ülke ekonomisi üzerinde algı operasyonları yapmaya çalışan sözde ekonomistlerin operasyonları tutmadı. S-400'ler geldi, Merkez Bankası 4,25 baz puan indirim ile faizleri 19,75'e düşürdü. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından dolar geçtiğimiz haftadan beri aşağı yönlü bir hareket sergiliyor..SON 4 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Öyle ki sabah saatlerinde 5,58 ile son üç haftanın en düşük seviyesini gören dolar kuru düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Kur 5,54 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. 2 Nisan tarihinde 5,46 seviyesini gören dolar, bu tarihten sonra en düşük seviyesini 5,54 ile bugün görmüş oldu. Dolar şu sıralar 5,56'dan, euro ise 6,21'den işlem görüyor.

MERKEZ'İN KARARI SONRASI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin ardından beklentilerin aksine düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş, bu hafta da devam etti. Gün içerisinde 5,54 seviyesini gören kur böylece son 4 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.