Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz Çarşamba dolar alış satış fiyatları

bugün ne kadar oldu? dolar alış satış fiyatları

hakkında son dakika gelişmelerini vatandaşlar yakından takip ediyorlar. Her gün arama motorlarında “ ne kadar oldu?” şeklinde araştırmalar yapanlar hem kişisel ihtiyaçları için hem de yatırım amaçlı araştırmalar yapıyorlar. Aynı zamanda yurtdışına çıkacak olanları de epey yakından ilgilendiren oldu?

Giriş Tarihi: 31.7.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 16:06
Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz Çarşamba dolar alış satış fiyatları

Vatandaşlar döviz kurlarını güncel olarak araştırmaya başladılar. Ekonomide önemli bir yere sahip olan dolar fiyatları da bu yüzden güncel olarak araştırılıyor. Hem yurtdışına çıkacaklar hem de yatırım amaçlı kullanacak olanlar için dolar ya da döviz oldukça önemli bir konumda. Buna göre; dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz Çarşamba güncel dolar fiyatları..

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 31 TEMMUZ ÇARŞAMBA DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Ekonominin önemli bir denge noktası olan güncel dolar fiyatları hakkındaki en güncel bilgileri haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Alış: 5,5245

Satış: 5,5297

GÜNCEL DOLAR FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz Çarşamba dolar alış satış fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN