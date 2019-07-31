Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz Çarşamba dolar alış satış fiyatları

Vatandaşlar döviz kurlarını güncel olarak araştırmaya başladılar. Ekonomide önemli bir yere sahip olan dolar fiyatları da bu yüzden güncel olarak araştırılıyor. Hem yurtdışına çıkacaklar hem de yatırım amaçlı kullanacak olanlar için dolar ya da döviz oldukça önemli bir konumda. Buna göre; dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Temmuz Çarşamba güncel dolar fiyatları..

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 31 TEMMUZ ÇARŞAMBA DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Ekonominin önemli bir denge noktası olan güncel dolar fiyatları hakkındaki en güncel bilgileri haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Alış: 5,5245

Satış: 5,5297

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