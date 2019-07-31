Malezya ziyareti ihracat üssü kazandırdı

BUGÜN NELER OLDU

MalezyaBaşbakanı Mahattir Muhammed'in Türkiye'yi ziyareti sonrası bu ülkenin başkenti Kuala Lumpur'da ihracat üssü kurulması kararı alındı. Singapur ve Çin'in lider olduğu, Batılı ülkelerin de etkin şekilde ihracat yaptığı Malezya'ya Türkiye 286 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Karşılığında ise 3.1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Malezya Başbakanı'nın son ziyaretinden sonra atılan imzalarla bu ülkeye ihracatın artırılması için harekete geçildi. Devletler arası anlaşmaların dışında özel sektör de ihracatın artırılması için çeşitli anlaşmalar yaptı. Bunların arasında ASKON'un imzaladığı Malezya İhracat Üssü projesi dikkati çekiyor. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Malezya Uluslararası İslam Ticaret Odası ile Kuala Lumpur'da ihracat üssü kurulması için imzaları attı. ASKON Başkanı Orhan Aydın, Kuala Lumpur'da bin metrekarelik binanın kendilerine tahsis edildiğini söyledi. Aydın, "Türkiye'de eğitim görmüş iki Malezyalı ihracat üssümüzde görev yapacak. Türkiye'den iş yapmak için Malezya'ya giden ASKON üyeleri için hizmet verecekler. Ayrıca Malezya'daki devlet ihaleleri konusunda Türkiye'ye sistemli bilgi akışı sağlanacak" dedi. ASKON İhracat Üssü'nde öncelikli Türkiye'nin güçlü olduğu ürünlerin tanıtılacağını vurgulayan Aydın, "Fındık, incir, havlu, halı, tekstil ürünleri gibi güçlü olduğumuz kalemler ürün bazında sergilenecek" dedi.17 bin üyesiyle Türkiye'nin önde gelen işadamı derneklerinden olan ASKON, kendi üyelerine hizmet veren ihracat üsleri kuruyor. Moskova'da bitmek üzere olan üssü devreye almaya hazırlanan ASKON, Gine, Özbekistan'dan sonra Malezya'da ihracat üssü kuracak. Bu merkezler tek başına ihracat yapamayan şirketlere de rehberlik edecek.