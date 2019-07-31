Sermaye piyasaları halka anlatılacak

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Sermaye piyasalarını geniş kitlelere anlatmak için çalışma başlatılıyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin sermaye piyasalarının gelişmesi ile doğru orantılı olduğunu söyledi. TSPB Başkanı Keler, gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümesinde sermaye piyasalarının büyük pay aldığını söyledi. Keler, "Hane halkı varlıkların dağılımlarına baktığımızda Amerika'da yüzde 35'i hisse senedi, yüzde 32'si emeklilik fonu, yüzde 11'i yatırım fonu yani toplam yüzde 78'i sermaye piyasası ağırlıklı oluşuyor. Kore'de bu oran yüzde 44. Türkiye'de toplamın sadece yüzde 13'ünü oluşturuyor. Dolayısıyla biz burada ciddi bir biçimde ayrışmış durumdayız" ifadelerini kullandı.