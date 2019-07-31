Turkcell çalışanına Finans Master eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Turkcell Akademi, çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarına Finans Masters'ı ekledi. Teoriden pratiğe tüm güncel öğrenme yöntemleriyle şekillendirilmiş yaklaşık 100 saatlik programda finansla ilgili her konuyu Türkiye ve dünyadan en değerli eğitmenler anlatıyor. Program alanında isim yapmış isimleri videolarla katılımcılarla buluşturuyor. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Çalışanlarımız zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, finans gibi evrensel bir alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Çalışanlarımızın, müşterileri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamasını, onların dijital yolculuğunda finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmasını ve ortak finans bakış açısıyla hareket etmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.