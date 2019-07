Türkiye İpek Yolu’nun demir köprüsü oluyor

Modern İpek Yolu, 1 Kuşak 1 Yol Projesi'nin orta koridorunda yer alan Türkiye, limanlarını demiryolları ile bağlıyor. Böylece Çin'den Londra'ya kadar kesintisiz ulaşım da sağlanmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı'nın demiryolu bağlantı töreninde yaptığı konuşmada "DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı'nı ana demiryolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkânına kavuşmuş bulunuyor" dedi.







TÜRKİYE DOĞAL ÜS

Turhan, sınırlarının yüzde 70'inden fazlası denizlerle çevrili, üç kıtanın geçiş yolunda bulunan Türkiye'nin, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu'na, Türk boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantısıyla Avrasya ve Uzak Doğu'ya uzanan bir ulaşım ağının tam ortasında bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin lojistik noktasında doğal üs konumunda olduğunu belirten Turhan, bu nedenle tam bir ulaşım seferberliği başlattıklarını dile getirdi.

"Buna hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil" diyen Turhan, "Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca Limanı bu hat sayesinde Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu" şeklinde konuştu. Demir yollarına 133 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Turhan, "Böylece, 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demir yolu yapılırken, 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapma başarısına ulaştık" diye konuştu.



ANKARA VE KÜTAHYA LİMAN KENTİ OLUYOR

milyon dolarlık yatırım yapan dünyanın en büyük liman işletmelerinden DP World, şimdi de Orta Anadolu şehirlerine limanı götürüyor. Firma demiryolu bağlantısı yaparak Ankara, Konya, Kütahya ve Eskişehir gibi illeri limana bağlayacak. Bu yıl 50 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, "Hem organik hem de inorganik bir büyüme hedefliyoruz. Türkiye'de liman alımı da yapabiliriz. Önümüze gelen teklifler var. Doğru zaman, doğru fiyat olursa satın alma yapabiliriz. Çünkü Türkiye'de kısa vadeli düşünmüyoruz. Uzun vadeli bir yatırımcı olarak geleceğe de güveniyoruz" dedi.



TÜRKİYE MERKEZ HALİNE GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ise "Türkiye'nin son 17 yılda yakalamış olduğu ivme, bir tesadüf değildir. Türkiye'nin stratejik konumu, dinamik nüfusu ve sahip olduğu nitelikli işgücü, ülkemizi cazip bir yatırım ve lojistik merkezi haline getirmiştir. Yarımca'nın Türkiye'de demir yolu ağı olan her köşeyle bağlantısına vesile oluyoruz. Hedefimiz Türkiye'de faaliyet gösteren yatırımcılarımızın ülkemizin her bir köşesine ve tüm dünyaya ulaşımını sağlamak" şeklinde konuştu.

