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’den 11 yıl sonra ilk indirimi

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Fed’den 11 yıl sonra ilk faiz indirimi
ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi kararı aldı. Fed faizlerde 25 baz puan indirime giderek yüzde 2.25- 2.50 olan faizi, yüzde 2.00-2.25'e çekti. Faiz indirimi 2'ye karşı 8 oyla alındı. Fed Başkanı Jerome Powell faiz indiriminin aşağı yönlü risklerin önlenmesi için yapıldığını belirterek, ABD ekonomisinin görünümünün genel anlamda olumlu olduğunu dile getirdi. Ancak Powell, imalat sanayii ve işletme yatırımlarının zayıfladığını vurguladı. Kararın ekonomik görünümü ve enflasyonun hedefe doğru yol almasını desteklemek adına alındığını belirten Powell, dünya ekonomisindeki yavaşlamaya da dikkat çekti. Powell özellikle Euro Bölgesi ve Çin'deki zayıflıklara değindi ve zayıf küresel büyüme ve imalat sanayiinin ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu ekledi. Powell, "Enflasyon düşüklüğü devam ediyor. Çekirdek enflasyon 1.6'da kalmış durumda. Bu enflasyonun zaman içinde yüzde 2'ye çıkmasını bekliyoruz. Ticaret belirsizlikleri ve küresel veriler, faizleri etkilemiştir. Tüm bunları düşünerek uygun politika adımını attık" dedi.
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Fed’den 11 yıl sonra ilk faiz indirimi
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