Körfez ortağıyla hedef birinci lig

170'E

BUGÜN NELER OLDU

Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD'ye (ENBD) satışı tamamlandı. 15.48 milyar TL bedel üzerinden yapılan anlaşmayla, Ruslar'ın Ekim 2017'de başlayan süreci bitmiş oldu. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 4'üncü kez satışı gerçekleşen banka için "Bu Türkiye'ye duyulan güveni gösteriyor ancak bu son olsun" dedi. Denizbank ismiyle devam edileceğini belirten Ateş, Denizbank'ın özel bankalar içinde beşinci ve genel sıralamada sekizinci olduğunu hatırlatarak, "Daha sonra da arada bir fark var. Biz üst ENBD'nin sermaye gücünü de arkamıza alarak Denizbank'ı bu bankalar arasına sokmayı hedefliyoruz" dedi.Emirates NBD Başkan Yardımcısı ve İdari Direktör Hesham Abdulla Al Qassim, son 10 yılda bankanın Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinde (MENAT) yer alan kilit stratejik pazarlarda büyüme hedefi olduğunun altını çizerken Türkiye'de bir süredir aktif olarak bulunduklarını da vurguladı.ENBD'nin CEO'su Shayne Nelson ise Türkiye ekonomik büyüklüğüne, demografisine ve gücüne inandıklarını belirtti. Nelson, bankanın agresif hedefleri olup olmadığı ile ilgili de şu sözleri söyledi: "Dubai'den geliyoruz. Hırs ve büyük hedefler bizim her zamanki amaçlarımız. Biz bu bankanın özellikle teknoloji konusunda attığı adımları çok yakından takip ettik. Denizbank'ı seçmemizde hem bankanın pazardaki konumu, hem pazar payı büyüklüğü hem de teknolojisi çok büyük etken oldu. Denizbank'ın yarattığı teknolojiyi yurtdışına da taşımayı düşünüyoruz." Denizbank'ın Sberbank çatısı altındaki 7 yıllık süreçte aktif büyüklüğü yüzde 301 arttı. Kredi hacmi yüzde 291 artışla 142.8 milyar TL'ye ve mevduat toplamı da yüzde 335 yükselişle 146.3 milyar TL'ye çıktı.Sberbank da"DenizBank'a yapılan toplam 148 milyar rublelik yatırımın ardından Emirates NBD'ye yapılan satıştan 170.7 milyar ruble (yaklaşık 2.6 milyar dolar) gelir ve 22.7 milyar ruble (357.8 milyon dolar) kâr elde edildi" açıklaması yaptı. Sberbank International Başkan Yardımcısı Igor Kolomoyskiy, Denizbank'ın sahipliği sürecinde Türkiye'de 60 altyapı projesini desteklediklerini söyledi. Kolomoyskiy, "Denizbank, bizim için her zaman bir iştirakten fazlası oldu" dedi.