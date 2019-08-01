Son dakika haberi: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatacak mı?

Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2018'de çıkan yasa doğrultusunda yılda 2 defa dini bayramlar öncesi emekli ikramiyeleri kazanmaya hak kazanan emekliler, ikramiyelerin hesaplara yatma tarihini merak ediyorlar. Peki, 12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte son dakika haberinin detayları…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.