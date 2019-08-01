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Son dakika haberi: ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatacak mı?

Ağustos ayına girmemiz ve kurban bayramına oldukça kısa bir süre kala Türkiye’de 12 milyonunun üzerinde emekli, bayram da verilecek ikramiyelerin hesaplara yatma tarihini merak ediyor. 2018 yılında yasalaşan kanunla birlikte her dini bayram öncesi emekliler biner lira ikramiye alıyorlar. Peki, Kurban bayramı öncesi ne zaman yatacak? İşte 12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği emekli ikramiyeleri ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 1.8.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 11:40
Son dakika haberi: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatacak mı?

ne zaman hesaplara yatacak? 2018'de çıkan yasa doğrultusunda yılda 2 defa dini bayramlar öncesi emekli ikramiyeleri kazanmaya hak kazanan emekliler, ikramiyelerin hesaplara yatma tarihini merak ediyorlar. Peki, 12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte son dakika haberinin detayları…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.

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