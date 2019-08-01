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Temassız ödemelerde işlem limiti 120 TL’ye yükseliyor

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Bankalararası Kart Merkezi'nce (BKM), şifresiz olarak yapılabilen temassız ödeme işlemleri limiti 120 TL'ye çıktı. Alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler limiti 90 TL'ydi. Temassız ödemeler 120 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerinde ise şifreli olarak yapılabilecek. BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, "En çok temassız işlem yapılan sektörler sırasıyla market, yemek, gıda, ulaşım ve akaryakıt. Geçen yıl özellikle ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde temassız işlem adetleri arttı" dedi. İşlem adedi haziran sonunda 1.3 milyon oldu.
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Temassız ödemelerde işlem limiti 120 TL’ye yükseliyor
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