Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal'dan çalışanlarına ilk mesaj

Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal, mesaisine duygu ve düşüncelerini çalışanlarıyla paylaşarak başladı.

Önal mesajında, şirketin bugünlere ulaşmasında en büyük payın fedakar çalışanlara ait olduğunu vurgularken, yeni dönemde de aynı heyecan ve gayretle başarılar elde edeceklerini söyledi.

Önal, mesajında "Önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmak önceliklerimden biri olacaktır. Şimdi daha büyük hedeflere hep birlikte koşma zamanı…" ifadelerine yer verdi.