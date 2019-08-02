Üretim sektöründe küresel oyuncu olun

BUGÜN NELER OLDU

İTÜ Arı Teknokent küresel girişim olma hedefiyle yola çıkanlara özel tavsiyelerini Innogate başvuru sayfasında özetliyor. Sayfa, teknoloji firmalarının küresel pazarda şirketleşmeleri konusunda dikkat etmesi gereken önemli noktaları muhasebeden insan kaynağına kadar önemli detayları anlatıyor.Küresel pazara açılmak isteyen firmanın hedef pazarını belirlerken araştırmalarını doğru yapması ve bu doğrultuda firmanın çıkarlarına en uygun pazarı tercih etmesi gerekiyor. Örneğin; yeni bir pazara açılırken hedeflenen lokasyonun merkezi konumu ve müşterilere yakınlığının önemli olmasının yanı sıra büyük üreticilerin genel merkezlerini konumlandırdıkları bölgede yer almak hedef pazarı belirlemede en önemli unsurlardan biri haline geliyor.Hedef pazarın doğru konumlandırılması; kara, hava, deniz gibi ulaşım yollarına yakınlık sayesinde lojistik giderlerinin optimize edilmesinde önemli bir gider kalemini kaldırmak anlamına da geliyor.Yeni bir pazar operasyonuna başlayan şirketlerin hedef pazarlarını belirledikten sonra dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise iç iletişimi güçlü bir şekilde kurgulamasıdır. Tüm çalışanlara yeni vizyonun anlatılması, yurt dışındaki ofisin bir bayi olmadığının aktarılması ve farklı ülke kurallarını göz önünde bulundurmaları gerektiğinin belirtilmesi gerekiyor. Küresel pazarda insan kaynağına duyurulan ihtiyaç için ilk aşamada Türkiye'deki mevcut çalışanlara çalışma vizeleri alınması ile yerli çalışanların istihdam edilmesi firmanın globalde konumlanma faaliyetlerinde bir çizgi oturtana kadar emin adımlar atılması konusunda önemli bir adım olacaktır.Bilgi işlem ve muhasebenin yeni pazarın yöntemlerine uyum sağlamasının yanı sıra; kaynakların maliyetleri, vergisel düzenlemeler, kriterlerin uygun maliyet temelli belirlenmesi gerekiyor. Üretici firmalar için kriterlerin hizmet sağlayan firmalara göre değişkenlik gösterebileceği de göz önünde tutulması gerekiyor. Firmalar, muhasebe firmaları ile çalışarak vergisel olarak bölgelerin avantajları hakkında daha doğru yönlendirilmekte. Vergisel mevzuatların en temel gider kalemlerinden biri olması itibariyle federal, devlete bağlı gelir vergilerinin kardan değil, ciro üzerinden vergilendirilmesi kriterini öne çıkıyor.