Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları kurban bayramından önce yatacak mı?

Memur maaşlarının ne zaman yatacağı vatandaşlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de 2 milyon üzerinde memur normal şartlarda 15'in de alacağı maaşların daha erken yatıp yatmayacağını merak ediyorlar. Konuyla ilgili detaylar ise belli oldu. Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos arasında olmasından dolayı memur maaşları bu yıl, 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor. İşte tüm son dakika detayları...

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.