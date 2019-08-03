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ne zaman yatacak? Memur maaşları kurban bayramından önce yatacak mı?

Kurban bayramının gelmesine kısa bir süre kala Türkiye’de 2 milyonun üzerinde memur, maaşların kurban bayramından önce yatıp yatmayacağını merak ediyorlar. Normal şartlarında ayın 15’in de maaşlarını alan memurlar, bu tarihin kurban bayramına denk gelmesi nedeniyle daha erken alacaklar. Peki, ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 3.8.2019 11:45
Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları kurban bayramından önce yatacak mı?

Memur maaşlarının ne zaman yatacağı vatandaşlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de 2 milyon üzerinde memur normal şartlarda 15'in de alacağı maaşların daha erken yatıp yatmayacağını merak ediyorlar. Konuyla ilgili detaylar ise belli oldu. Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos arasında olmasından dolayı bu yıl, 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor. İşte tüm son dakika detayları...

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

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Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları kurban bayramından önce yatacak mı?
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