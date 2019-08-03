Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Kredi faiz oranları indirim! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

haberi: indirim! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, konut - taşıt - faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından kamu bankaları da için harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına, 0.99'a düşürürken, tüketici kredisi ise 1.49'a indi. isteyenler tarafından sevinçle karşılanan karar sonrası vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'kredi faizleri düştü mü?' sorgulamalarını yoğunlaştırarak, kendileri açısından en uygun seçeneği bulma heyecanına girdi. Peki yeni kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Yapıkredi - taşıt - konut - faiz oranları tablosu!

Giriş Tarihi: 3.8.2019 07:04 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 08:07
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları indirim! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında uzunca bir süredir indirim bekleyen vatandaşlar için güzel haberler dün haberi olarak peş peşe geldi. 3 kamu bankası Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank konut - taşıt ve ihtiyaç kredisinde indirime gitti. Müjdeli haber sonrası ev ve araba almak isteyen kişiler konuyla ilgili en güncel faiz oranları bilgisine sahip olmak için internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle 'en uygun 'taşıt - konut - ' sorusunun yanıtını arayan ve isteyenler için tüm bankaların en güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte 2019 güncel !

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kamu bankalarının yanı sıra, Akbank, Yapıkredi, TEB, QNB Finansbank, İş Bankası ve diğer bankaların faiz oranları şu şekilde;

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

: 0.99

: 1.43

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları indirim! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN