Ayda 19 bin liraya kiralık fabrika

EmlakBank, yerel üretimi desteklemek ve istihdama katkı sağlamak adına yeni finansman modelleri geliştirmek için kolları sıvadı. Yeni modelle yatırımcının elindeki sermayeyi inşaata yatırması yerine, doğrudan üretime dönüştürmesi hedefleniyor.



UCUZ İMALAT YAPILSIN

Yatırımcıların sermayelerinin büyük kısmını inşaata ve fabrikaya ayırdıkları için projelerini güçlü bir şekilde devam ettiremediklerini söyleyen EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, çalıştıkları yeni modelin imalatı ve istihdamı artıracağının altını çizdi. Aksu yeni modeli şöyle anlattı: "Yatırım sermayesini biz ortaya koyalım. Projesi olan elindeki sermayeyi inşaata yatırmasın. Fabrika inşaatının finansmanını biz sağlayalım, yatırımcıya kiraya verelim. Bin metrekarelik fabrikanın aylık kirası 19 bin lira. Fabrika sahibi işletme sermayesiyle imalatına odaklanıp ucuz imalat yapsın." Projenin endüstriyel ihtiyaçlar ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın da yönlendirmesiyle her bölgede uygulanabileceğini söyleyen Deniz Aksu, "Nerede yatırımcı varsa, fabrika veya üretim tesisi kurmak istiyorsa, yeterli sermayesi yoksa fabrika veya tesisi birlikte oluşturabiliriz" dedi.







100 FABRİKA 3 BİN İSTİHDAM

Yatırımcıların kiracı olacaklarını belirten Aksu, "Sanayici yeterince para kazanmaya başladıktan sonra da fabrikayı EmlakBank'tan satın alabilir. 10 tane bu şekilde fabrika kursak 300 kişiye, 100 tane fabrika kursak 3000 kişiye istihdam sağlamış oluruz" diye konuştu. Yerel üretimi desteklemek amacıyla bu projenin ortaya çıktığını belirten Deniz Aksu, özellikle yapı malzemelerinin Türkiye'de üretimi konusunda bazı meslek örgütleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Aksu, "MÜSİAD, İSO ve İMSAD'ın aralarında olduğu birkaç meslek örgütüyle görüşmelere başladık. STK'ların talebine göre şehir içinde kalmış sağlıklı üretim yapılmayan tesisleri OSB'lere taşıyabiliriz" dedi. Projenin hayata geçirilmesi için talep gelmesi gerektiğinin altını çizen Aksu, "Gelen talep doğrultusunda Türkiye'nin her yerinde bu tesisleri hayata geçirebiliriz. Finansmanı EmlakBank olarak biz sağlarız. Arsayı da TOKİ, Milli Emlak veya Emlak Konut sağlayabilir" şeklinde konuştu.



SEKTÖRÜN YOL ARKADAŞI OLACAĞIZ

Deniz Aksu, Emlak Katılım Bankası olarak inşaat sektörüne yönelik sürdürülebilir gayrimenkul finansman modellerini Türkiye'de yaygınlaştırmayı ana hedefleri olarak belirlediklerini söyledi. Aksu, "İnsanların barınma ihtiyacı çok kutsal. Biz de EmlakBank adına yaraşır şekilde, bu ihtiyaca hizmet etmek için inşaat sektörünün tüm paydaşları ile güçlü bir finansal iş ortağı ve yol arkadaşı olacağız" dedi.

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