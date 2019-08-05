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Biletler tükendi ek seferler de doluyor

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Biletler tükendi ek seferler de doluyor
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla konulan 10 bin ek seferin biletlerinin de tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz" dedi. Bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını anlatan Yıldırım, 7 Ağustos akşamı itibarıyla hareketliliğin başlayacağını, eğitim-öğretimin başlayacağı eylül ayının sonuna kadar bu hareketliliğin süreceğini belirtti. Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğinin altını çizdi.
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Biletler tükendi ek seferler de doluyor
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