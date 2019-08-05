Küresel yatırımcının yeni adresi ihtisas bölgeleri

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Türkiye, ihracat başta olmak üzere ticaretin her alanında büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bu kapsamda 500 milyar dolarlık ihracat stratejisi için önemli hedefler belirlenecek. İhtisas serbest bölgelerinde uluslararası yatırımcıları çekmeyi ve bu bölgeleri teknoloji seraları haline getirmeyi planladıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Uluslararası yatırımcılardan kime bu fikrimden bahsetsem son derece katılımcı oluyorlar" dedi. Yeni ihracat stratejilerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Pekcan, "Daha çok hedef pazarlarda, odak ülkeler ve odak üründe lokal olmaya çalışıyoruz. İhracatımızdaki en önemli hedefimiz yüksek teknolojili ürün ihracatını arttırmak. Şu an yüzde 3-4 bandında. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Ön çalışmalarını tamamladık. İhtisas serbest bölgelerine uluslararası yatırımcıları çekmeyi, buraları teknoloji seraları haline getirmeyi ve teknoloji yatırımlarını çekmeyi planlıyoruz. Uluslararası yatırımcılardan kime bu fikrimden bahsetsem katılımcı oluyorlar. Teknoloji odaklı yatırımlara ve dijitalleşmeye son derece önem veriyoruz. Gerek gümrüklerde, gerek iç ticarette, gerek uluslararası ticarette dijitalleşmeyle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu. Bakanlık bünyesinde Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kurulacağını belirten Pekcan, "Bütün ticari verileri iş insanımıza ücretsiz olarak ulaştıracağız" dedi.