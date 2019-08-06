Son dakika | Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ağustos çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları...

Düğünlerin vazgeçilmezi olan altın fiyatları ne kadar oldu? Hem yatırım aracı olarak görülen altın aynı zamanda toplumumuzda dolar ve eurodan farklı olarak en çok tercih edilen birikim yöntemidir. Detaylı olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz.

7 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın özellikle son yıllarda oldukça tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor, düğünlerde de hiç olmadığı kadar gözlemlenen gram altın, 264,25 TL'den alınırken 264,32 TL'den satılıyor.