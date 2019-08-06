Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika | Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ağustos çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları...

Son dakika | Güncel ne kadar oldu? 7 Ağustos çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları...

Haftanın ortasında hakkında son dakika haberleri ilgili vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hem toplumsal hem de sosyal olarak kültürümüzde büyük bir yeri olan altın hakkında yapılan takipler düğün sezonunun en hareketli günleri olan bayram öncesi artmış durumda. 7 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki güncel rakamlar ve anlık detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 06:40
Son dakika | Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ağustos çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları...

Düğünlerin vazgeçilmezi olan ne kadar oldu? Hem yatırım aracı olarak görülen altın aynı zamanda toplumumuzda dolar ve eurodan farklı olarak en çok tercih edilen birikim yöntemidir. Detaylı olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz.

7 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

özellikle son yıllarda oldukça tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor, düğünlerde de hiç olmadığı kadar gözlemlenen gram altın, 264,25 TL'den alınırken 264,32 TL'den satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Ağustos çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN