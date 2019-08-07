81 ile 81 milyon m2’lik millet bahçesi

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük Eylem Planı içinde yer alan millet bahçelerini 81 ile yaymak için kolları sıvadı.Edinilen bilgilere göre, 81 ile 81 milyon metrekarelik millet bahçesi yapmak için çalışmalara başlandı. Bakanlık ülke genelinde 93 tane millet bahçesi yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, 4 tane millet bahçesi açılışa hazırlanırken, 10 tanesinin de inşaatı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 9 millet bahçesinin inşaatına da önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor. 27 tane millet bahçesinin ise projelendirme çalışmaları tamamlandı. Projesi hazır olan 12 millet bahçesi bulunurken, 18 tanesinin de proje çalışmalarına bağlandığı öğrenildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 milyon metrekarelik alanı kaplayan Atatürk Havalimanı (AHL) millet bahçesinin küresel boyutta dünya çapında bir proje olmasını hedefliyor. 25 bin ağaç dikilmesi planlanan millet bahçesinde atölyeler, kıraathane, lokantalar, kafeteryalar ve hanların yapılması planlanıyor.